Общество 25.03.2024 в 11:41

В районе Бурятии провели фестиваль бууз

В нем поучаствовали «серебряные» волонтеры
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии провели фестиваль бууз

В Закаменском районе активные пенсионеры объединились в клуб «Бархатный сезон». Клуб открыли при Университете третьего возраста, который работает в рамках президентского нацпроекта «Демография». Как отмечают его участники, «Бархатный сезон» поддерживает и оказывает всяческую помощь пожилым людям, а главное дает возможность общаться с другими людьми, возможность сопереживать другим и быть выслушанными, не на бегу, а в спокойной обстановке и в хорошей компании.

«Сегодня в нашем отряде «серебряных» волонтеров порядка 30 людей старшего возраста, которые проводят мастер-классы, социальные и благотворительные акции, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и многое другое. Вот и на днях мы провели фестиваль бууз – это социальный проект, которым мы охватили одиноко проживающих пенсионеров, детей-инвалидов и детей, находящихся в Закаменском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних»,

- рассказывает руководитель клуба «Бархатный сезон» Токтохо Прокопьенва Бадмаева.
«Серебряные» волонтеры слепили своими руками порядка 200 бууз и доставили их по адресам. Также участники клуба приготовили саламат, которым угостили всех участников акции, а также поделки.

В отделе социальной защиты населения по Закаменскому району отметили, что при Университете третьего возраста работают факультеты: «Компьютерная грамотность», спортивный «Движение - жизнь», правовой «Ваши права» «Академия свободного времени», финансовой грамотности, фольклорный «Истоки». С начала года охвачено около 160 человек, люди серебряного возраста посещают занятия, общаются и получают удовольствие от жизни на заслуженном отдыхе.

Фото: Минсоцзащиты Бурятии

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