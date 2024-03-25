Общество 25.03.2024 в 12:32

На реках Улан-Удэ быстро разрушается лед

Спасатели призывают родителей лучше следить за детьми
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Текст: Петр Санжиев
На реках Улан-Удэ быстро разрушается лед
В Улан-Удэ на улице Набережной спасатели удалили со льда уже двух детей в возрасте 6-7 лет, которые, выйдя на лед реки, ломали его. Причем это были два разных случая. Баловство вовремя пресекли. Гулявших детей передали родителям, с которыми провели профилактическую беседу.

Как отмечают в мэрии Улан-Удэ, на реках города активно тает лед. На Степной протоке образовалась огромная проталина. На Уде со стороны Советского и Железнодорожного районов также проталины. Этой зимой в столице республики, к счастью, не было инцидентов с провалом детей под лед. Всех призывают не допустить их и весной. Последний раз подросток в Улан-Удэ погиб, провалившись под лед, в апреле прошлого года. Тогда девочка 12-ти лет утонула вблизи проспекта Автомобилистов - пошла за своей собакой и провалилась.

Спасатели обращают внимание жителей города, что даже если кажется, что лед выдержит, что он еще толстый, то надо иметь в виду, что это обманчивое впечатление. Лед сейчас по-весеннему пористый, рыхлый. В школах проводятся открытие уроки на тему безопасности на воде. Особое внимание уделяют пяти школам, которые расположены неподалеку от рек. В Улан-Удэ установлено более 30 знаков, предупреждающих о запрете выходить на лед.

Фото: «Номер один»

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