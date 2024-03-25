23-летний житель Бурятии погиб на СВО

Джидинский район попрощался с земляком Балсановым Жамбал-Доржи Баировичем. Он погиб на специальной военной операции в Украине.

Жамбал-Доржи Баирович родился 9 сентября 2000 года в улусе Дэдэ Ичетуй. Его отец - ветеран боевых действий на Северном Кавказе, участник специальной военной операции. Жамбал-Доржи был старшим сыном в многодетной семье.

В 2007 году пошел в первый класс в Верхне-Ичетуйскую среднюю общеобразовательную школу, после 9-го класса поступил в Кяхтинскую автошколу по специальности «автомеханик». С 2019-2020 годы проходил военную службу в армии. Женился в 2021 году. В 2021 году у него родилась дочь. Проживал в родном селе.

В октябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, ушел добровольцем на СВО. Похороны прошли в селе Верхний Ичётуй.





Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии





