Общество 25.03.2024 в 12:44

В Улан-Удэ скоро введут особый противопожарный режим

Дачникам и огородникам надо успевать сжечь сухую траву на участках
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ скоро введут особый противопожарный режим
В начале апреля в столице республики обычно вводят особый противопожарный режим. Это, в частности, приводит к запрету сжигания сухой травы на участках. Пока он не введен, траву можно сжигать - надо иметь металлическую емкость и сжигать в ней сухие растительные остатки. Это следует делать в тихую погоду, вдали от строений. Необходимо запастись на всякий случай водой и другими средствами пожаротушения. Огонь должен быть под постоянным надзором человека.

Запас снега в Улан-Удэ нынче оказался меньше обычного. В настоящее время южные склоны городских лесов уже без снежного покрова. Зафиксировано 8 возгораний сухой растительности, хотя год назад на эту дату было 2 возгорания.

Сегодня будет проводиться контролируемый отжиг травы на острове Богородский. Затем такая работа пройдет на острове Комсомольский, вдоль железнодорожных путей и в других местах. Граждан призывают также выйти за ограду и убрать сухую траву перед своими заборами. Два-три метра чистого пространства застрахуют от перехода внешнего огня на забор и дом.

К слову, вывоз травы не относится к вывозу ТКО. Однако, можно заключить отдельный договор на ее вывоз - конечно, за отдельную плату.

Фото: «Номер один»
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