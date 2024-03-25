Общество 25.03.2024 в 12:55

Фонд «Защитники Отечества» в Бурятии продолжает помогать участникам СВО

Туда чаще всего поступают обращения по мерам соцподдержки и денежным выплатам
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фонд «Защитники Отечества» в Бурятии продолжает помогать участникам СВО

С момента открытия филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии обработал 15200 обращений от участников СВО и членов их семей. Большая часть обращений касалась назначения мер социальной поддержки и денежных выплат.

Участники СВО обращаются за получением удостоверения ветерана боевых действий, а также за юридической, медицинской и психологической помощью. Очень востребована и помощь фонда в трудоустройстве ветеранов СВО.

- Благодаря решению Президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь, ветеран оформляет сертификат на получение, например, протеза, в Соцфонде, а фонд «Защитники Отечества» после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого средства реабилитации. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать 7 рабочих дней, - отметила председатель фонда «Защитники Отечества» в России Анна Цивилева.

Так, например, в филиал фонда к социальному координатору в Кижингинском районе обратился ветеран СВО Сергей, который получил тяжёлое ранение при выполнении боевого задания. Сергей попросил фонд помочь ему в оформлении документов по установлению инвалидности.

Благодаря совместной работе социального координатора фонда и Кижингинской центральной районной больницы, оперативно были оформлены все необходимые документы.

Через месяц Сергей был признан инвалидом третьей группы. А после установления инвалидности документы для оформления пенсии были направлены в военный комиссариат. В настоящее время ветеран боевых действий находится на персональном сопровождении филиала фонда. Сергей очень благодарен сотрудникам за оказанную помощь.

Всего же за 9,5 месяцев в филиалы фонда в России поступило более 850 тысяч обращений граждан, 730 тысяч из них удалось решить, а остальные пока находятся в работе.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Бурятии

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