Общество 25.03.2024 в 13:18

В Еравнинском районе отремонтируют старый мост

Мост ведет к поселку Целинный
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Еравнинском районе отремонтируют старый мост

В этом году планируется ремонт старого деревянного моста на подъезде к поселку Целинный в Еравнинском районе. Мост пролегает через реку Сагаан-Гол на подъезде к поселку Целинный.

В настоящее время контракт с подрядчиком заключен, ведутся подготовительные работы.

- Автомобильная дорога к п. Целинный имеет грунтовое покрытие. Для пропуска водотоков реки Сагаан-Гол на автомобильной дороге стоит старый деревянный мост. Мост в настоящее время имеет ряд дефектов, в силу продолжительной эксплуатации. Элементы моста не отвечают современным требованиям. Периодически мост ремонтировали. Поскольку данный подъезд является единственной дорогой, обеспечивающей въезд и выезд из п. Целинный, важность капитального ремонта мостового перехода находилась в приоритете для нашего района, - рассказал Чингис Цыренжапов, глава Еравнинского района.

К работам на объекте планируется приступить с началом дорожно-строительного сезона. Длина нового моста составит 37,7 метра, габаритная ширина 6,0 метров.

- Этому событию радуются не только жители поселка, но и наши соседи –телембинцы, наши гости. Раньше дорога от Телембы до нас занимала от 2,5 до 3 часов и только на машинах УАЗ, а сейчас мы доезжаем за 30 минут, а то и быстрее, - сообщил Эрдэм Дондоков, глава поселения «Целинное».

Завершить ремонт моста планируется в конце 2025 года. Все ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: Минтранс РБ

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