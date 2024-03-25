В Бурятии с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля Отделение СФР по Республике Бурятия на 7,5% проиндексирует социальные пенсии, которые получают 36,5 тысяч жителей Бурятии. Это традиционная индексация, размер которой определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.Социальные пенсии назначаются и выплачиваются гражданам, которые в силу объективных причин не могут выйти на страховую пенсию по стажу. В СФР напомнили, что этот вид пенсии устанавливается при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца или пожилым людям, которым не хватает стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия по старости назначается на 5 лет позже, чем страховая. Это значит, что в 2024 году претендовать на социальную пенсию могут женщины в возрасте 63 лет и мужчины в возрасте 68 лет.«В отличие от размеров страховой пенсий, которая рассчитываются исходя из стажа и заработка гражданина, социальная пенсия устанавливаются в фиксированном размере по категориям получателей. Этот вид поддержки предоставляется пожилым людям, гражданам, получившим инвалидность или потерявшим кормильца, независимо от их трудового стажа и наличия индивидуальных пенсионных коэффициентов», - сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РБ Климентий Шомоев.Апрельская индексация стала третьей волной повышения социальных выплат в этом году. Напомним, с 1 января на 7,5% увеличены страховые пенсии неработающих жителей республики.Также в ведомстве отметили, что вместе с соцпенсиями с апреля этого года на 7,5% будут увеличены выплаты военнослужащим, получившим заболевания или травмы во время прохождения военной службы и членам их семей; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей; работникам летно-испытательного состава.Кроме того, с 1 апреля СФР проиндексирует размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения жителям республики, имеющим выдающиеся заслуги. Это лауреаты Госпремий СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического труда, а также выплаты «ядерщикам».Все индексации Социальный фонд России проводит беззаявительно. Жителям республики не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.Фото: «Номер один»