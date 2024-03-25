Общество 25.03.2024 в 15:42

Жителям Бурятии с 1 апреля повысят социальные пенсии

Пенсии проиндексируют на 7,5 процентов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии с 1 апреля повысят социальные пенсии

С 1 апреля отделение Социального фонда России по Бурятии на 7,5 процентов проиндексирует социальные пенсии, которые получают 36,5 тысяч жителей Бурятии. Это традиционная индексация, размер которой определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год

Социальные пенсии назначаются и выплачиваются гражданам, которые в силу объективных причин не могут выйти на страховую пенсию по стажу.

Этот вид пенсии устанавливается при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца или пожилым людям, которым не хватает стажа для назначения страховой пенсии.

Социальная пенсия по старости назначается на 5 лет позже, чем страховая. Это значит, что в 2024 году претендовать на социальную пенсию могут женщины в возрасте 63 лет и мужчины в возрасте 68 лет.

- В отличие от размеров страховой пенсий, которая рассчитываются исходя из стажа и заработка гражданина, социальная пенсия устанавливаются в фиксированном размере по категориям получателей. Этот вид поддержки предоставляется пожилым людям, гражданам, получившим инвалидность или потерявшим кормильца, независимо от их трудового стажа и наличия индивидуальных пенсионных коэффициентов, - сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев

Апрельская индексация станет третьей волной повышения социальных выплат в этом году. С 1 января 2024 года на 7,5 процентов были увеличены страховые пенсии неработающих жителей республики.

Также в ведомстве отметили, что вместе с соцпенсиями на 7,5 процентов с апреля текущего года будут увеличены выплаты военнослужащим, получившим заболевания или травмы во время прохождения военной службы и членам их семей; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей; работникам летно-испытательного состава.

Кроме того, с 1 апреля СФР проиндексирует размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения жителям республики, имеющим выдающиеся заслуги. Это лауреаты Госпремий СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического труда, а также выплаты «ядерщикам».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Единого контакт-центра Социального фонда России: 8-800-1000001.


Фото: Номер один



 

Все новости

В Улан-Удэ героям спецоперации воздвигнут 16-метровый монумент
25.03.2024 в 16:44
Команда ветеранов из Улан-Удэ стала второй на чемпионате России по легкой атлетике
25.03.2024 в 16:43
В Бурятии открылся первый масличный завод
25.03.2024 в 16:33
В Бурятии поддержат мастеров декоративно-прикладного искусства
25.03.2024 в 16:23
Старшеклассник из Бурятии стал победителем Всероссийской олимпиады школьников
25.03.2024 в 16:19
В Бурятии скоро начнется охота на бурого медведя
25.03.2024 в 16:10
Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым найти первых клиентов на специальной онлайн-витрине
25.03.2024 в 15:58
В Улан-Удэ на острове Богородский провели отжиг сухой травы
25.03.2024 в 15:53
Жителям Бурятии с 1 апреля повысят социальные пенсии
25.03.2024 в 15:42
В Бурятии за выходные в ДТП пострадали 20 человек. Двое погибли
25.03.2024 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Улан-Удэ героям спецоперации воздвигнут 16-метровый монумент
Памятник появится на территории парка Железнодорожников
25.03.2024 в 16:44
Старшеклассник из Бурятии стал победителем Всероссийской олимпиады школьников
Он участвовал в направлении «мировая художественная культура»
25.03.2024 в 16:19
В Бурятии скоро начнется охота на бурого медведя
Начался прием заявлений на выдачу разрешений
25.03.2024 в 16:10
В Улан-Удэ на острове Богородский провели отжиг сухой травы
Профилактические отжиги проводят по всей республике
25.03.2024 в 15:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru