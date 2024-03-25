Жителям Бурятии с 1 апреля повысят социальные пенсии

С 1 апреля отделение Социального фонда России по Бурятии на 7,5 процентов проиндексирует социальные пенсии, которые получают 36,5 тысяч жителей Бурятии. Это традиционная индексация, размер которой определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год

Социальные пенсии назначаются и выплачиваются гражданам, которые в силу объективных причин не могут выйти на страховую пенсию по стажу.

Этот вид пенсии устанавливается при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца или пожилым людям, которым не хватает стажа для назначения страховой пенсии.

Социальная пенсия по старости назначается на 5 лет позже, чем страховая. Это значит, что в 2024 году претендовать на социальную пенсию могут женщины в возрасте 63 лет и мужчины в возрасте 68 лет.

- В отличие от размеров страховой пенсий, которая рассчитываются исходя из стажа и заработка гражданина, социальная пенсия устанавливаются в фиксированном размере по категориям получателей. Этот вид поддержки предоставляется пожилым людям, гражданам, получившим инвалидность или потерявшим кормильца, независимо от их трудового стажа и наличия индивидуальных пенсионных коэффициентов, - сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев

Апрельская индексация станет третьей волной повышения социальных выплат в этом году. С 1 января 2024 года на 7,5 процентов были увеличены страховые пенсии неработающих жителей республики.

Также в ведомстве отметили, что вместе с соцпенсиями на 7,5 процентов с апреля текущего года будут увеличены выплаты военнослужащим, получившим заболевания или травмы во время прохождения военной службы и членам их семей; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей; работникам летно-испытательного состава.

Кроме того, с 1 апреля СФР проиндексирует размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения жителям республики, имеющим выдающиеся заслуги. Это лауреаты Госпремий СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического труда, а также выплаты «ядерщикам».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Единого контакт-центра Социального фонда России: 8-800-1000001.





Фото: Номер один







