Старшеклассник из Бурятии стал победителем Всероссийской олимпиады школьников

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников принес региону первого призера – Санжи С., ученика 11 класса школы № 25 г. Улан-Удэ, - сообщили в министерстве образования и науки РБ.

Санжи стал победителем регионального этапа олимпиады по мировой художественной культуре и был приглашен в Российский университет дружбы народов для участия в заключительном этапе.

В течение двух последних лет Санжи занимал призовые места на региональном этапе ВСОШ по различным предметам и, наконец, добился заветного результата.

24 марта прошло награждение победителей и призеров олимпиады по мировой художественный культуре в Москве.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ) – это главная в России олимпиада для школьников 4–11 классов, которая проходит по 24 общеобразовательным предметам.

Победители и призеры олимпиады могут поступить без экзаменов в любой российский ВУЗ на любое направление подготовки, для которого предмет олимпиады является профильным. Для них могут засчитать 100 баллов вместо результата ЕГЭ по предмету олимпиады при поступлении на непрофильные направления по решению ВУЗа.





Фото: Министерство образования и науки РБ