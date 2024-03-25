Общество 25.03.2024 в 17:44

Директор улан-удэнского аэропорта попросил не устраивать стихийные свалки

Мусор вблизи аэропорта привлекает птиц, попадающих в винты самолета
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Директор улан-удэнского аэропорта попросил не устраивать стихийные свалки

Директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев попросил жителей Левого берега и Иволгинского района не устраивать стихийные свалки возле аэропорта. По его словам, свалки привлекают птиц, а птицы потом попадают в винты самолета.

- Уважаемые жители г. Улан-Удэ, жители Левого берега и Иволгинского района! Убедительно просим Вас не устраивать стихийные свалки вблизи летного поля и аэропорта. Мусорить нельзя нигде, но оставляя мусор вблизи аэропорта, вы привлекаете птиц, которые попав в двигатель самолёта могут нанести ему повреждения, и тем самым подвергаете опасности пассажиров. Аэродромная служба аэропорта, администрация г Улан-Удэ и Иволгинского района постоянно убирают эти свалки, но чисто не там где убирают, а там где не сорят. Мы все пассажиры и все летаем через наш аэропорт. Давайте будем ответственным. Спасибо! - обратился к жителям города директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Напомним, ежегодно из-за столкновений с птицами происходят серьезные повреждения двигателей самолета. В авиации такое столкновение называется «bird strike» (берд страйк). Лишь в 12 процентах случаев птицы сталкиваются с кабиной самолета, а в 45 процентах пернатые попадают в двигатель.

Как правило, самые частые аварии происходят при взлёте или посадке самолёта, так как птицы не летают так высоко, они держатся около облаков. Опасность птицы могут представлять, если их вес выше 3 кг. В этом случае, попадая в лопасти самолета, они могут повредить один или даже оба двигателя. Тогда самолету приходится срочно возвращаться в аэропорт, или садиться, где получится, если ситуация критическая.


Фото:Номер один

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