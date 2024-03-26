Общество 26.03.2024 в 09:00

Контроль налогов с помощью СМС-сообщений

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Контроль налогов с помощью СМС-сообщений
Pixabay

Вопрос: «Можно ли подключить уведомление на телефон или почту о задолженности по налогам?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- В соответствии с приказом ФНС России от 30 ноября 2022 г. № ЕД-7-8/1135@, которым утверждена форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него задолженности, граждане имеют право на информирование о наличии задолженности посредством СМС-сообщений и электронной почты.

Подобное информирование может осуществляться не чаще одного раза в квартал, и обязательным условием является наличие Согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам» (далее - Согласие).

Согласие может быть представлено в налоговый орган:

- передано через личный кабинет налогоплательщика (через раздел «Профиль»);

- на бумажном носителе лично или через представителя (в случае направления через представителя необходима доверенность);

- направлено по почте заказным письмом;

- передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (физическим или юридическим лицом) в налоговый орган по месту нахождения.

Перечислим удобства и выгоды, которые дает подключение к сервису:

- услуга предоставляется бесплатно;

- подписку к услуге возможно оформить дистанционно;

- пользователь может выбрать удобный для него способ информирования;

- информация о задолженности предоставляется ежеквартально;

- пользователь может контролировать актуальное состояние расчетов;

- подписка к услуге позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений;

- услуга предоставляется только при получении согласия;

- отказаться от подписки на услугу можно в любой момент.

СМС-информирование позволит налогоплательщику иметь актуальную информацию о состоянии расчетов с бюджетом и оперативно реагировать в случае возникновения недоимки по налогам.

 

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справбюро

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