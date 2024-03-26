Контроль налогов с помощью СМС-сообщений
Вопрос: «Можно ли подключить уведомление на телефон или почту о задолженности по налогам?»
Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:
- В соответствии с приказом ФНС России от 30 ноября 2022 г. № ЕД-7-8/1135@, которым утверждена форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него задолженности, граждане имеют право на информирование о наличии задолженности посредством СМС-сообщений и электронной почты.
Подобное информирование может осуществляться не чаще одного раза в квартал, и обязательным условием является наличие Согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам» (далее - Согласие).
Согласие может быть представлено в налоговый орган:
- передано через личный кабинет налогоплательщика (через раздел «Профиль»);
- на бумажном носителе лично или через представителя (в случае направления через представителя необходима доверенность);
- направлено по почте заказным письмом;
- передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (физическим или юридическим лицом) в налоговый орган по месту нахождения.
Перечислим удобства и выгоды, которые дает подключение к сервису:
- услуга предоставляется бесплатно;
- подписку к услуге возможно оформить дистанционно;
- пользователь может выбрать удобный для него способ информирования;
- информация о задолженности предоставляется ежеквартально;
- пользователь может контролировать актуальное состояние расчетов;
- подписка к услуге позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений;
- услуга предоставляется только при получении согласия;
- отказаться от подписки на услугу можно в любой момент.
СМС-информирование позволит налогоплательщику иметь актуальную информацию о состоянии расчетов с бюджетом и оперативно реагировать в случае возникновения недоимки по налогам.