Общество 26.03.2024 в 10:02

Жители Бурятии смогут пройти бесплатную флюорографию

27 и 28 марта в Улан-Удэ будут работать передвижные флюорографические комплексы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии смогут пройти бесплатную флюорографию

В Бурятии стартовала декада борьбы с туберкулезом. Традиционно во время декады проходит ряд мероприятий, посвященных профилактике туберкулеза в республике. Все акции приурочены к 24 марта, в этот день отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

В рамках декадника в г. Улан-Удэ 27-28 марта с 10.00 до 18.00 будут работать передвижные комплексы на площади Советов и на площадке около Русского драмтеатра.

- Профилактика туберкулеза начинается с первых дней жизни ребенка постановкой вакцины БЦЖ и проводится повторно в возрасте 7 лет здоровым детям. Несмотря на высокий охват профосмотром в Бурятии сохраняются проблемы в выявлении больных туберкулезом среди населения. Ежегодно выявляются случаи запущенного туберкулеза (в 2023 году – 5 случаев) и случаи посмертного выявления туберкулеза, - сообщила зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Она призвала всех жителей республики ежегодно проходить флюорографические осмотры, так как именно осмотр позволяет своевременно определить наличие заболевания и принять меры для лечения.

- Также призываем родителей не отказываться от проведения детям вакцинации БЦЖ и ежегодной иммунодиагностики. Ведь вакцинация — это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями, - добавила Лудупова.

Туберкулез остается одной из инфекционных болезней, от которого умирает наибольшее число людей во всем мире. Каждый день от туберкулеза умирает почти 3560 человек и 30 000 человек заболевает этой болезнью.

В 2023 году в Бурятии зарегистрировано 328 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 33,6 на 100 тыс. населения, что ниже показателя ДФО на 37,1%, но превышает показатель РФ на 13,5%. (2023: ДФО – 53,4; РФ – 29,6).

Всего на конец 2023 года с активной формой туберкулеза на диспансерном учете состоит 550 человек, показатель распространенности составил 56,2 на 100 тыс. населения.


Фото: ru.freepik.com

 

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туберкулез флюроография

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