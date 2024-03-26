Общество 26.03.2024 в 11:44

Бурятия поддержала акцию «Журавли» памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

На здании Геологоуправления появилась световая проекция с летящими белыми журавлями
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия поддержала акцию «Журавли» памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

Бурятия поддержала акцию «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл». 24 марта, в день общенационального траура, в 19.55 по московскому времени на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли».

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- К акции присоединился Улан-Удэ и другие российские города. Вчера вечером на здании Геологоуправления появилась световая проекция с летящими белыми журавлями в память о погибших при теракте в Красногорске, - сообщили в правительстве РБ.

Акцию памяти назвали в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли», имя которого носит концертный зал, где произошел теракт.

22 марта 2024 года в пятницу вечером торговый центр «Крокус Сити» в г. Красногорск (Московская область) подвергся нападению террористов, в результате которого погибло 133 человека, более сотни ранено.


Фото: скриншот видео

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