Алкоголизм стал причиной гибели десяти жителей столицы Монголии

Первопричина гибели 10 горожан от отравления угарным газом в монгольской столице – алкоголизм. Об этом сообщил мэр города Хишгээгийн Нямбаатар на внеочередном заседании горсовета.«Я встретился с родными погибших и выразил соболезнования. Семьям предоставят помощь из резервного фонда. Первопричина гибели десяти горожан связана с алкоголизмом. Поэтому мы обращаемся с просьбой создать центры принудительного лечения для людей, страдающих алкогольной зависимостью, внести изменения в законодательство и решить проблему точек, торгующих алкоголем», – сказал градоначальник.Он привел предварительную версию гибели о том, что погибшие употребляли алкогольные напитки и закрыли дымоход раньше времени. В связи с этим жителей частного сектора Улан-Батора еще раз предупредили о риске отравления угарным газом, установке и проверке датчиков дыма и печей, особенно перед сном.«В настоящее время расследование дела продолжается. Сегодня 25 марта судебно-медицинская организация проведет вскрытие и информация о причине смерти будет обнародована в ближайшее время», – отметил мэр.Улан-Батор считается самой холодной столицей в мире. В Монголии зимний сезон длится с ноября до конца марта. В этот период жители юрточных районов столицы отапливают дома угольными брикетами. Их ввели в 2019 году после запрета сжигать сырой низкокачественный уголь в домашних печах, что вызывало густой смог над городом.Фото: «Номер один»