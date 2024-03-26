Общество 26.03.2024 в 12:53

В Монголии воспитанники детдомов смогут тратить на себя часть своих пособий

Сейчас в соседней стране насчитывается менее тысячи детей-сирот
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии воспитанники детдомов смогут тратить на себя часть своих пособий
Воспитанники детских домов Монголии получат право тратить на свои нужды 20% от получаемых пособий. Об этом сообщила по итогам заседания правительства министра труда и социальной защиты страны Хурэлбаатарын Булгантуяа.

«Внесены изменения в порядок назначения детского пособия. Каждому ребенку, проживающему в специализированном детском доме, откроют счет в банке. С 14 лет воспитанник детдома сможет распоряжаться 20% от накопленных пособий на своем текущем счету. Например, на покупку школьных принадлежностей или посещение секций и кружков», – сообщила глава социального ведомства.

Она добавила, что оставшиеся 80% детских пособий продолжат по старому закону зачисляться на счет ребенка на основании заключения инспектора по правам детей. По состоянию на январь 2024 года, в Монголии с населением более 3,5 млн человек в 29 детдомах проживает 924 ребенка-сироты в возрасте от 0 до 18 лет.

Фото: «Номер один»
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