Делегация от Бурятии приняла участие в Евразийском Форуме социальных работников в Таиланде

Команда специалистов социальной сферы из Бурятии приняла участие в 15-м Евразийском Форуме социальных работников в г. Паттайя (Таиланд). Работа форума проходила с 20 по 22 марта.

- В работе форума приняло участие 250 специалистов социальной сферы Таиланда, Кореи, Филиппин, Беларуси, Армении, Индии, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Мьянмы, Монголии, Ирана, Бангладеш, Великобритании, Италии, Сингапура, Гонконга, Индонезии и, конечно, России. В составе делегации Республики Бурятии – начальник РГУ «Центр социальной защиты населения» Александр Михайлович Мокеев и руководитель некоммерческой организации социального обслуживания «Аэлита» Арюна Мылзенова, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В течение двух дней участники форума обсуждали инновации в практике социальных работников, достижение целей устойчивого развития силами социальных работников, изменения в сотрудничестве и межведомственном партнерстве, связь поколений и многое другое.

Для участников было организованы посещение учреждений социального обслуживания Паттайи, культурная программа.

- Основная цель Евразийского Форума – это знакомство социальных работников различных стран евразийского континента с концепцией Всемирного Дня социальной работы. Это обмен опытом социального обслуживания в разных странах Евразии, - рассказывает представительница делегации Бурятии, руководитель АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова.

Организатор форума с российской стороны - Президент Союза социальных педагогов и социальных работников России Антонина Дашкина.





Фото: Минсоцзащиты РБ