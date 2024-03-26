Общество 26.03.2024 в 13:22

Студенты из Бурятии отправились на стажировку в Монголию

Они познакомятся с работой профильных подразделений и лабораторий, прослушают лекции
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты из Бурятии отправились на стажировку в Монголию

В первую научную поездку в 2024 году отправились шесть студентов Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Учащихся пройдут стажировку в Монгольском государственном университете науки и технологии (МГУНиТ) и Финансово-экономическом университете Монголии (ФЭУМ).

- Пятеро студентов ВСГУТУ по четырём техническим направлениям направились в Монгольский государственный университет науки и технологий. Ещё одна студентка - в Финансово-экономический университет Монголии. Совместные учебные программы будут насыщенными, а научно-исследовательские работы обещают высокую результативность. Желаем успехов!, - отметила проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству ВСГУТУ Ирина Имидеева.

647111.jpg

В течение пяти дней студенты ознакомятся с работой профильных учебных подразделений и лабораторий, прослушают лекции. К примеру, магистрант направления «Биотехнология» Тамир Содномов проходит стажировку на базе кафедры «Биотехнологии и нутрициологии» МГУНиТ.

В его программу вошли посещение лекций и практических занятий по генной инженерии, а также ознакомление с лабораторией по изучению генома лошадей.

Студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Гэрэлма Цыденжапова в рамках стажировки в ФЭУМ ознакомится с работой кафедр факультета экономики и управления, а также прослушает ряд лекций по экономике и маркетингу.

Фото: ВСГУТУ

Все новости

Турпоток между Китаем и Россией достиг 1,2 миллиона человек в год
28.03.2024 в 13:44
В этнографическом музее Бурятии открылась выставка «Платочные истории»
28.03.2024 в 13:03
В Улан-Удэ отменили всенародные выборы мэра
28.03.2024 в 12:59
Присяжные частично оправдали жителя Улан-Удэ, напавшего с топором на гаишников
28.03.2024 в 12:47
В выходные дни маршрут № 2 в Улан-Удэ будет ездить по-другому
28.03.2024 в 12:27
В Бурятии к концу недели заметно потеплеет
28.03.2024 в 12:16
Пять предпринимательниц из Бурятии участвуют в финале премии «Бизнес-успех»
28.03.2024 в 11:56
Улан-удэнский актер Владимир Барташевич сыграет в новом комедийном сериале ТНТ
28.03.2024 в 11:54
Более 4,8 тысячи семей Бурятии направили маткапитал на улучшение жилищных условий
28.03.2024 в 11:43
Жителей Бурятии предупреждают о тонком льде
28.03.2024 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В выходные дни маршрут № 2 в Улан-Удэ будет ездить по-другому
Это связано с увеличением времени на рейс
28.03.2024 в 12:27
В Бурятии к концу недели заметно потеплеет
31 марта температура поднимется до +13
28.03.2024 в 12:16
Улан-удэнский актер Владимир Барташевич сыграет в новом комедийном сериале ТНТ
Главные роли в фильме сыграют Александр Робак и Юлия Пересильд
28.03.2024 в 11:54
Более 4,8 тысячи семей Бурятии направили маткапитал на улучшение жилищных условий
Это самое популярное направление использования средств материнского капитала
28.03.2024 в 11:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru