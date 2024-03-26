Граждане Монголии и России почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

«Вечером на центральной площади столицы Монголии неравнодушные монгольские граждане и российские соотечественники выложили свечами флаг РФ и слово «СКОРБИМ» в знак скорби по жертвам чудовищного террористического акта, в результате которого погибли 137 ни в чем не повинных граждан, еще 182 человек пострадали», – рассказали в российской дипмиссии.





Также посол РФ в Монголии выразил глубокую признательность за направленные соболезнования президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, премьер-министра Лувсанамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председателя Великого государственного хурала (парламента) страны Гомбожавын Занданшатара, а также МИД Монголии и коллег по дипломатическому корпусу.







Неравнодушные граждане Монголии и российские соотечественники почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл», выложив свечами флаг России и слово «СКОРБИМ» на главной площади Улан-Батора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии.Ее руководитель Алексей Евсиков лично поблагодарил на своих страницах в соцсетях участников акции памяти жертв теракта и всех, кто приносил цветы, игрушки и свечи к посольству, звонил, писал, оставлял комментарии в соцсетях посольства и в электронной книге соболезнований.«Но, к сожалению, приходится констатировать, что нашлись здесь также личности, которые не постыдились прийти к посольству в день траура и устроить здесь антироссийскую акцию под флагами Украины – единственной страны, где радовались теракту, а значит – поддержали террористов. Полагаю, что и этих монгольских «активистов» следовало бы причислить к сочувствующим террористам», – написал посол.Фото: «Номер один»