Общество 26.03.2024 в 14:05

Граждане Монголии и России почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

Участники акции выложили свечами флаг РФ и слово «скорбим» на главной площади Улан-Батора
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Текст: Чингис Шоноев
Граждане Монголии и России почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл»
Неравнодушные граждане Монголии и российские соотечественники почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл», выложив свечами флаг России и слово «СКОРБИМ» на главной площади Улан-Батора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии.

«Вечером на центральной площади столицы Монголии неравнодушные монгольские граждане и российские соотечественники выложили свечами флаг РФ и слово «СКОРБИМ» в знак скорби по жертвам чудовищного террористического акта, в результате которого погибли 137 ни в чем не повинных граждан, еще 182 человек пострадали», – рассказали в российской дипмиссии.


Ее руководитель Алексей Евсиков лично поблагодарил на своих страницах в соцсетях участников акции памяти жертв теракта и всех, кто приносил цветы, игрушки и свечи к посольству, звонил, писал, оставлял комментарии в соцсетях посольства и в электронной книге соболезнований.

Также посол РФ в Монголии выразил глубокую признательность за направленные соболезнования президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, премьер-министра Лувсанамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председателя Великого государственного хурала (парламента) страны Гомбожавын Занданшатара, а также МИД Монголии и коллег по дипломатическому корпусу.


«Но, к сожалению, приходится констатировать, что нашлись здесь также личности, которые не постыдились прийти к посольству в день траура и устроить здесь антироссийскую акцию под флагами Украины – единственной страны, где радовались теракту, а значит – поддержали террористов. Полагаю, что и этих монгольских «активистов» следовало бы причислить к сочувствующим террористам», – написал посол.

Фото: «Номер один»
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