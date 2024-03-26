Общество 26.03.2024 в 14:18

Сегодня в Улан-Удэ открылся финальный этап республиканского ИТ-конкурса

В нем участвуют команды из 12 районов Бурятии и города Улан-Удэ
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ открылся финальный этап республиканского ИТ-конкурса

Сегодня, 26 марта на базе образовательного центра «Асториум» состоялось открытие финального этапа I Республиканского конкурса «Мы - будущее ИТ Бурятии». 

Конкурс призван сформировать и развить у молодого поколения цифровые знания, повысить имидж ИТ - профессий, популяризировать информационные технологии в разных сферах деятельности.

На финальном этапе собрались команды из Селенгинского, Тункинского, Еравнинского, Иволгинского, Курумканского, Хоринского, Кяхтинского, Муйского, Закаменского, Джидинского райнов, городов Улан-Удэ и Северобайкальск. 

На участие в заочном туре Конкурса было подано 298 заявок из школ, колледжей и вузов, с общей численность 940 человек.

- По итогам обучения по выбранным трекам в очный этап прошли 34 команды, в том числе 18 команд из школ, центров дополнительного образования, 8 команд из колледжей, 8 команд из вузов, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

На протяжении двух конкурсных дней финального этапа, 26 и 27 марта, участники будут соревноваться по 4 трекам хакатона: Лучшее веб- решение; Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта; Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства; Лучшее решение в области кибербезопасности.

Возрастное ограничение 6+


Фото: министерство образования и науки РБ

 

Все новости

В Бурятии откроется «Театральная весна»
26.03.2024 в 15:05
Сегодня в Улан-Удэ открылся финальный этап республиканского ИТ-конкурса
26.03.2024 в 14:18
В районе Бурятии воспламенился грузовик, стоящий в гараже
26.03.2024 в 14:08
Граждане Монголии и России почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл»
26.03.2024 в 14:05
«Гриша готовился к свадьбе, на концерте был с тещей»
26.03.2024 в 13:45
Предпринимателя Бурятии оштрафовали за продажу товаров с логотипом из известного мультика
26.03.2024 в 13:36
Студенты из Бурятии отправились на стажировку в Монголию
26.03.2024 в 13:22
В Бурятии незнакомцы в соцсетях подталкивают подростков к теракту
26.03.2024 в 13:12
Делегация от Бурятии приняла участие в Евразийском Форуме социальных работников в Таиланде
26.03.2024 в 12:55
В Монголии воспитанники детдомов смогут тратить на себя часть своих пособий
26.03.2024 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Граждане Монголии и России почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холл»
Участники акции выложили свечами флаг РФ и слово «скорбим» на главной площади Улан-Батора
26.03.2024 в 14:05
Студенты из Бурятии отправились на стажировку в Монголию
Они познакомятся с работой профильных подразделений и лабораторий, прослушают лекции
26.03.2024 в 13:22
Делегация от Бурятии приняла участие в Евразийском Форуме социальных работников в Таиланде
В работе форума приняло участие 250 специалистов социальной сферы из разных стран
26.03.2024 в 12:55
В Монголии воспитанники детдомов смогут тратить на себя часть своих пособий
Сейчас в соседней стране насчитывается менее тысячи детей-сирот
26.03.2024 в 12:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru