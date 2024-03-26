Сегодня в Улан-Удэ открылся финальный этап республиканского ИТ-конкурса

Сегодня, 26 марта на базе образовательного центра «Асториум» состоялось открытие финального этапа I Республиканского конкурса «Мы - будущее ИТ Бурятии».



Конкурс призван сформировать и развить у молодого поколения цифровые знания, повысить имидж ИТ - профессий, популяризировать информационные технологии в разных сферах деятельности.

На финальном этапе собрались команды из Селенгинского, Тункинского, Еравнинского, Иволгинского, Курумканского, Хоринского, Кяхтинского, Муйского, Закаменского, Джидинского райнов, городов Улан-Удэ и Северобайкальск.

На участие в заочном туре Конкурса было подано 298 заявок из школ, колледжей и вузов, с общей численность 940 человек.

- По итогам обучения по выбранным трекам в очный этап прошли 34 команды, в том числе 18 команд из школ, центров дополнительного образования, 8 команд из колледжей, 8 команд из вузов, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

На протяжении двух конкурсных дней финального этапа, 26 и 27 марта, участники будут соревноваться по 4 трекам хакатона: Лучшее веб- решение; Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта; Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства; Лучшее решение в области кибербезопасности.

Возрастное ограничение 6+





Фото: министерство образования и науки РБ