В Бурятии начался прием заявок на конкурс лучших экспортеров

В Бурятии начался заявок на конкурс «Лучший экспортер года Республики Бурятия», проводимый в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Победители республиканского конкурса примут участие в окружном этапе конкурса в Дальневосточном федеральном округе. А лучшие в ДФО попадут во всероссийский финал по соисканию премии «Экспортер года».

- Наши экспортеры ежегодно занимают призовые места на окружном и всероссийском этапах конкурса. В прошлом году Бурятия стала лидером в Дальневосточном федеральном округе, наши предприниматели заняли сразу 13 призовых мест. Ежегодно увеличивается количество номинаций, в 2024 году добавлена новая номинация – «Лучший экспортер в сфере электронной торговли». Конкурс традиционно широко освещается в сми, поэтому участие в нем – отличная возможность рассказать о себе широкой аудитории и найти новых партнеров, - рассказал председатель комитета внешних связей минэкономики Бурятии Игорь Хальбаев.

Конкурс проводится отдельно для крупного бизнеса и представителей малого и среднего предпринимательства, участие в нем бесплатное.

Подробную информацию можно узнать на сайте конкурса. А также позвонить по телефонам: министерство экономики РБ: тел. +7(3012) 22-14-05 и Центр поддержки экспорта РБ по тел.: 8-800-30-30-123 (126, 127, 128).





Фото: ТПП РБ