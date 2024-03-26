Общество 26.03.2024 в 16:26

В Бурятии талые воды топят огороды сельчан

Самопроизвольная речушка образовалась из-за построенной ливневой канализации
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии талые воды топят огороды сельчан
Жители села Турка Прибайкальского района бьют тревогу. Огороды и жилые постройки двух домов топят талые воды. Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, самопроизвольная речушка образовалась из-за построенной примерно 5-6 лет назад ливневой канализации. При ремонте федеральной трассы дорожники почему-то проложили сливную трубу через огороды людей.

С тех пор оборудованная канава заполняется грязью и снегом, а к весне всё это активно тает. Но раньше подтопления удавалось избежать. Жители сами чистили канаву и пропускали воду. Сейчас сельчане в панике - чистить больше некому. Администрация поселения не помогает, ссылаясь на то, что оборудованная канава – федеральная собственность.

В одном доме по ул. Октябрьская уже затоплены туалет, баня и зимовьё. Вода вот-вот начнет подтапливать жилой дом. А у другого дома вода залила весь огород.

«Жители просят нас о помощи. Народный фронт обратился в администрацию района и просит помочь людям почистить ливневку. В дальнейшем важно проработать вопрос по реконструкции системы отведения сточных вод», - сообщили в ОНФ Бурятии.

Фото: ОНФ
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подтопление

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