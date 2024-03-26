Общество 26.03.2024 в 16:36

В Улан-Удэ банк незаконно списывал с клиента оплату страховки за жизнь

Суд встал на сторону потребителя, оштрафовав банк
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ банк незаконно списывал с клиента оплату страховки за жизнь
В Советский районный суд г. Улан-Удэ обратилась потребитель Мария Алексеева (имя и фамилия изменены), указав на нарушение ее прав ПАО «Совкомбанк». Она просила признать недействительным кредитный договор, взыскать убытки. При рассмотрении гражданского дела выяснилось, что истцом был заключен кредитный договор. 

- В отсутствие распоряжения клиента со счета Алексеевой производилось перечисление денежных средств в пользу страховой компании АО СК «Совкомбанк Жизнь», - комментируют в Советском районном суде. 

При заключении кредитного договора Алексеевой был представлен полис- оферта, который предлагал страхователю заключить договор. Полисом офертой предусмотрен ежемесячный страховой взнос в размере 4 500 руб. При этом истец не соглашался на заключение договора страхования.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что договор страхования с истцом заключен не был, у ПАО «Совкомбанк» не было правовых оснований для перечисления денежных средств со счета истца в страховую компанию.
 
Требования истца удовлетворены частично, с ПАО «Совкомбанк» взысканы денежные средства в сумме 31 500 руб., перечисленные незаконно страховой компании, компенсация морального вреда 20 000 руб., в связи с нарушением прав потребителя, штраф 25 750 руб.  Оснований для признания недействительными условий кредитного договора суд не усмотрел. 
 
Решение суда вступило в законную силу. 

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