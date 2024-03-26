В Улан-Удэ банк незаконно списывал с клиента оплату страховки за жизнь

В Советский районный суд г. Улан-Удэ обратилась потребитель Мария Алексеева (имя и фамилия изменены), указав на нарушение ее прав ПАО «Совкомбанк». Она просила признать недействительным кредитный договор, взыскать убытки. При рассмотрении гражданского дела выяснилось, что истцом был заключен кредитный договор.- В отсутствие распоряжения клиента со счета Алексеевой производилось перечисление денежных средств в пользу страховой компании АО СК «Совкомбанк Жизнь», - комментируют в Советском районном суде.При заключении кредитного договора Алексеевой был представлен полис- оферта, который предлагал страхователю заключить договор. Полисом офертой предусмотрен ежемесячный страховой взнос в размере 4 500 руб. При этом истец не соглашался на заключение договора страхования.При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что договор страхования с истцом заключен не был, у ПАО «Совкомбанк» не было правовых оснований для перечисления денежных средств со счета истца в страховую компанию.Требования истца удовлетворены частично, с ПАО «Совкомбанк» взысканы денежные средства в сумме 31 500 руб., перечисленные незаконно страховой компании, компенсация морального вреда 20 000 руб., в связи с нарушением прав потребителя, штраф 25 750 руб. Оснований для признания недействительными условий кредитного договора суд не усмотрел.Решение суда вступило в законную силу.