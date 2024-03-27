Из-за сильного ветра аэропорт Улан-Удэ перестал принимать самолеты

Аэропорт Улан-Удэ из-за сильных порывов ветра не принял несколько самолетов, летевших в столицу Бурятии. Они ушли на запасной в Иркутск, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Ждем нормализации погоды», - отметил он.Узнать о ситуации с рейсами можно по телефону колл-центра аэропорта +7 3012 22-76-11.Напомним, по данным синоптиков, сила ветра в Улан-Удэ сегодня составляет 9-14, порывы до 17-22 м/с.Фото: «Номер один»