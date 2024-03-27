Общество 27.03.2024 в 08:58
Из-за сильного ветра аэропорт Улан-Удэ перестал принимать самолеты
Рейсы ушли на запасной аэродром в Иркутск
Текст: Андрей Константинов
Аэропорт Улан-Удэ из-за сильных порывов ветра не принял несколько самолетов, летевших в столицу Бурятии. Они ушли на запасной в Иркутск, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
«Ждем нормализации погоды», - отметил он.
Узнать о ситуации с рейсами можно по телефону колл-центра аэропорта +7 3012 22-76-11.
Напомним, по данным синоптиков, сила ветра в Улан-Удэ сегодня составляет 9-14, порывы до 17-22 м/с.
Фото: «Номер один»
«Ждем нормализации погоды», - отметил он.
Узнать о ситуации с рейсами можно по телефону колл-центра аэропорта +7 3012 22-76-11.
Напомним, по данным синоптиков, сила ветра в Улан-Удэ сегодня составляет 9-14, порывы до 17-22 м/с.
Фото: «Номер один»