Общество 27.03.2024 в 09:50

Уроженец Иволгинского района Бурятии погиб в ходе спецоперации

Ринчин Эрдынеев участвовал в СВО с первых дней и не раз был отмечен наградами
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Текст: Андрей Константинов
Уроженец Иволгинского района Бурятии погиб в ходе спецоперации
5 марта в зоне СВО погиб уроженец Иволгинского района Ринчин Эрдынеев. Он с первых дней участвовал в спецоперации и не раз был отмечен наградами.

Как сообщили в администрации Иволгинского района, Ринчин Эрдынеев родился в селе Иволгинск, был единственным ребенком в семье. С малых лет его отличали доброта и внимательность. Ринчин любил всем помогать. В школе хорошо учился, активно и успешно участвовал в спортивной, культурной и общественной жизни села, района.


В 2015 году скоропостижно умерла мама Ринчина. Опекунство взяли бабушка с дедушкой, также в воспитании принимал участие дядя. После 9-го класса Ринчин Эрдынеев поступил в техникум строительства и городского хозяйства на специальность «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора». Во время учебы он всегда участвовал в конкурсах и олимпиадах, был душой студенческой компании.

В 2021-м году Ринчина призвали в армию. В этом же году он заключил контракт. Принимал участие в СВО с первых дней. Награжден медалью «За боевые отличия» (6 октября 2022 г.), медалью Суворова (11 октября 2022 г.), медалью «За отвагу» (6 мая 2023 г.).


Траурный митинг пройдет 29 марта в селе Иволгинск у здания районной администрации.

Фото: администрация Иволгинского района, соцсети
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