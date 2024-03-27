Общество 27.03.2024 в 09:54

Жители Бурятии соберутся на Первый форум гидов в Улан-Удэ

Он состоится с 19 по 21 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии соберутся на Первый форум гидов в Улан-Удэ

Туристское сообщество соберется на Первый съезд (форум) гидов Бурятии, который состоится в г. Улан-Удэ 19-21 апреля 2024 г. В нем могут принять участие опытные гиды, начинающие гиды, гиды-водители, организаторы экскурсий, туроператоры и все, кто хотел бы стать гидом.

В программе мероприятия планируется обучение по разным актуальным темам: как стать гидом, государственная аттестация экскурсоводов (гидов), экскурсии по городу, загородные экскурсии, как найти заказчика экскурсий и многое другое.

Участие в мероприятии бесплатное. На него необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://destination-baikal.timepad.ru/event/2810977/. Координатор мероприятия: экскурсовод Наталия Мясникова 8(9021)603126.

Также по всем вопросам можно звонить: отдел туризма АМО «Тункинский район», тел. 8(30147)41-5-70.

Организаторы форума - Клуб гидов Улан-Удэ и Бурятии, министерство туризма Республики Бурятия, Туристский информационный центр «Байкал».


Фото: Номер один

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