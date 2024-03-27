В пригороде Улан-Удэ начинается ремонт дорог

В селе Верхняя Иволга с началом строительного сезона стартует капитальный ремонт улицы Центральная, протяженностью более 1100 метров.

В настоящее время дорожники установили информационные щиты на дороге и готовят к установке временные дорожные знаки.

Как отметили в минтрансе, улица Центральная обеспечивает подъезд сельчан к Верхне-Иволгинской школе, детскому саду «Булжамуур» и сельскому дому культуры, поэтому в ходе работ подрядчик не только полностью заменит дорожную одежду, но и установит освещение, обустроит тротуары и пешеходные переходы.

- В 2022 году в селе Верхняя Иволга был отремонтирован подъезд к улице Центральная. В этом году мы приступаем непосредственно к ремонту самой улицы. В преддверии нового строительного сезона прошу жителей Верхней Иволги отнестись с терпением к временным неудобствам, - обратился к жителям первый замглавы Иволгинского района Михаил Дружинин.

Закончить ремонт планируется к осени 2025 года. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





Фото: минтранс РБ