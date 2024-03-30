В Бурятии на БАМе начнется строительство второго Северомуйского тоннеля. Соответствующей договор генподряда подписали вчера РЖД и компания «Бамтоннельстрой-Мост», - сообщил глава республики Алексей Цыденов.«Крайне важное событие, колоссальный по значимости для Бурятии проект. Будут созданы на длительный период новые рабочие места. Это большие объёмы строительства, безусловно, оживление экономики прилегающей территории, новые налоговые поступления в бюджет республики. Для наших предприятий - это возможность отгружать больше грузов, снимается дефицит пропускных способностей, появятся новые перспективы для освоения месторождений полезных ископаемых», - прокомментировал подписание документа Алексей Цыденов.Напомним, однопутный и самый длинный в России Северомуйский тоннель (15 км) строили с 1975 по 2003 годы. Он является «бутылочным горлышком» всей Байкало-Амурской магистрали, существенно ограничивая её пропускную способность. Ввод в эксплуатацию второго тоннеля позволит в разы нарастить объем перевозки грузов на БАМе.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова