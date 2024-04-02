Налог на профессиональный доход для самозанятых

Вопрос: «Как самозанятые платят налог на профессиональный доход?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- В связи с поступающими запросами Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия дает разъяснение по порядку уплаты обязательных платежей от осуществления деятельности в статусе самозанятого.

Налог от деятельности самозанятых граждан (налог на профессиональный доход) исчисляется ежемесячно, исходя от полученного ими дохода по каждой проведенной операции. Он рассчитывается автоматически в мобильном приложении «Мой налог». Других обязательных платежей самозанятые не осуществляют.

Оплату начисленного налога самозанятым нужно производить не позднее 28 числа каждого месяца. Сделать это можно самостоятельно онлайн или подключить автоплатеж, привязав любую банковскую карту.

В случае неуплаты налогов самозанятыми, имеющаяся задолженность с учетом начисленной пени будет взыскиваться налоговой службой в судебном порядке и через службу судебных приставов путем:

- удержания денежных средств со счетов должника;

- удержания денежных средств с пенсии и иных периодических выплат;

- реализации арестованного имущества.

Помимо этого, должник понесет дополнительные расходы в виде взыскания судебным приставом в обязательном порядке исполнительского сбора (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей).

Проверить свою обязанность по уплате самозанятые могут в приложении «Мой налог», которое доступно для скачивания на всех площадках, или через веб-версию Личного кабинета на сайте ФНС России www.npd.nalog.ru.