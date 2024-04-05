Общество 05.04.2024 в 09:00

Курьерская доставка

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Курьерская доставка
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Вопрос: «На что потребитель имеет право, если курьер задерживает доставку?» 

Инна М.

Доставка должна осуществляться в установленный срок. Согласно ст. 28 закона «О защите прав потребителей»:

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, вы можете потребовать скидку или отказаться оплатить, поскольку вы договаривались к определенному времени.

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