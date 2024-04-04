Медосмотры для работников

Вопрос: «Кому из работников нужно проходить медосмотр?»

Петр Алексеевич С.

Отвечает Минтруд:

Обязательные медосмотры могут быть:

- предварительными (при поступлении на работу);

- периодическими (в течение трудовой деятельности);

- внеочередными (по медпоказаниям);

- постоянными (каждый рабочий день/смену).

Предварительные и периодические медосмотры обязаны проходить:

- работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы);

- работники, поступающие на работы, связанных с движением транспорта.

- работники организаций пищевой промышленности, общепита, торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений;

Внеочередные медосмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями проходят:

- работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы);

- работники, поступающие на работы, связанные с движением транспорта.

Медосмотры в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) проходят:

- работники, занятые на подземных работах, управляющие транспортными средствами;

- во всех случаях обязательные медосмотры проводятся за счет средств работодателя;

- работники на время медосмотров освобождаются от работы, за ними сохраняется средняя зарплата, которая исчисляется, исходя из его заработка за последние 12 месяцев.

Время медосмотров, которые проводятся в начале, в течение и в конце рабочего дня (смены), включается в рабочее время, соответственно оплата за время осмотра производится как за рабочее время.