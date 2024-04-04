Медосмотры для работников
Вопрос: «Кому из работников нужно проходить медосмотр?»
Петр Алексеевич С.
Отвечает Минтруд:
Обязательные медосмотры могут быть:
- предварительными (при поступлении на работу);
- периодическими (в течение трудовой деятельности);
- внеочередными (по медпоказаниям);
- постоянными (каждый рабочий день/смену).
Предварительные и периодические медосмотры обязаны проходить:
- работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы);
- работники, поступающие на работы, связанных с движением транспорта.
- работники организаций пищевой промышленности, общепита, торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений;
Внеочередные медосмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями проходят:
- работники, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы);
- работники, поступающие на работы, связанные с движением транспорта.
Медосмотры в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) проходят:
- работники, занятые на подземных работах, управляющие транспортными средствами;
- во всех случаях обязательные медосмотры проводятся за счет средств работодателя;
- работники на время медосмотров освобождаются от работы, за ними сохраняется средняя зарплата, которая исчисляется, исходя из его заработка за последние 12 месяцев.
Время медосмотров, которые проводятся в начале, в течение и в конце рабочего дня (смены), включается в рабочее время, соответственно оплата за время осмотра производится как за рабочее время.