В Бурятии начался весенний призыв

В Восточном военном округе с 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу. Он продлится до 15 июля, однако в сроках призыва имеется ряд исключений.Так, граждане, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, будут призываться с 1 мая по 15 июля. Мужчины, ведущие преподавательскую деятельность в образовательных организациях, также будут призваны 1 мая по 15 июля. Граждане, работающие в сфере сельского хозяйства, к весеннему призыву не привлекаются.«С Дальневосточного федерального округа планируется призвать более 9,5 тысяч граждан. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участие в специальной военной операции», - заверили в пресс-службе Восточного военного округа.Фото: «Номер один»