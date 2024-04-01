Общество 01.04.2024 в 09:37

Жителей Бурятии в апреле ждет шестидневная рабочая неделя

Суббота 27 апреля будет рабочим днем
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии в апреле ждет шестидневная рабочая неделя

В России суббота 27 апреля объявлена рабочим днем. Россияне будут работать шесть дней на семнадцатой неделе года с 22 по 27 апреля.

Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны - с 28 апреля по 1 мая.

1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Такое официальное название вместо Международного дня солидарности трудящихся установили в 1992 году после распада СССР.

В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуется во всех семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия, различные мероприятия.

1 мая в других странах — это Международный день трудящихся, День труда, Первомай — отмечают более чем в 150 странах мира - в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. День предназначен, чтобы отметить вклад рабочих и продвигать их права.

Как ранее сообщал Минтруд РФ, 2 и 3 мая- рабочие дни. Также выходные и праздничные дни выпадают на период с 9 по 12 мая, соответственно рабочие дни 6,7,8 мая.


Фото: Минтруд РФ

 

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