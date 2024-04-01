Общество 01.04.2024 в 09:56
В Бурятии ищут мигрантов с российским гражданством, но не ставших на воинский учет
Проверено более 80 человек
В Бурятии продолжаются рейды по выявлению мигрантов, получивших гражданство России и не вставших на воинских учет.
- Следователи военных следственных отделов по Кяхтинскому гарнизону и гарнизону Сосновый Бор с привлечением сотрудников военной полиции, Росгвардии и работников военных комиссариатов провели рейды
по строительным объектам и торговым точкам городов Кяхты и Улан-Удэ, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.
В результате проверено более 80 мигрантов, получивших российское гражданство из которых 26 лиц на воинском учете, не состояли. Указанные лица поставлены на воинской учет.
Фото: Номер один