В Бурятии ищут мигрантов с российским гражданством, но не ставших на воинский учет

В Бурятии продолжаются рейды по выявлению мигрантов, получивших гражданство России и не вставших на воинских учет.

- Следователи военных следственных отделов по Кяхтинскому гарнизону и гарнизону Сосновый Бор с привлечением сотрудников военной полиции, Росгвардии и работников военных комиссариатов провели рейды

по строительным объектам и торговым точкам городов Кяхты и Улан-Удэ, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.

В результате проверено более 80 мигрантов, получивших российское гражданство из которых 26 лиц на воинском учете, не состояли. Указанные лица поставлены на воинской учет.





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