Многодетный отец из Бурятии погиб в ходе СВО

Шатский Дмитрий Николаевич погиб 18.12.2023 при исполнении воинского долга в ходе СВО. Дмитрий Шатский родился 19.03.1978 г. в с. Хоринск. Воспитывался в многодетной семье. Учился в Хоринской средней школе № 1. После продолжил обучение в ПТУ 37. Получив профессию водителя, Дмитрий работал по маршруту Хоринск – Тэгда. Позже переехал в город Тюмень.В ноябре 2022 году он ушёл добровольцем СВО. Служил в ОШБ гранатомётчиком.Награждён орденом Мужества посмертно.У Дмитрия дома остались мама, сестры, жена и 4 детей, 4 внука.Родные и близкие будут помнить его как заботливого сына, мужа, отца, брата, деда, племянника.Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким.Прощание состоится сегодня, 1 апреля. Вынос в 13:00 с. Хоринск, ул. Южная 2/2Траурный митинг состоится на центральной площади, сообщает паблик "Мемориал памяти военным из Бурятии".