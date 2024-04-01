Общество 01.04.2024 в 10:28

В Мухоршибирском районе отремонтируют мост

Мост пролегает через реку Заганка
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Мухоршибирском районе отремонтируют мост

В Мухоршибирском районе Бурятии, в селе Новый Заган в апреле начнется капитальный ремонт моста через реку Заганка. Строители ведут сейчас подготовительные работы. 

- На время проведения ремонтных работ для местных жителей будет построен временный переход, старый мост демонтируют, - сообщили в минтрансе Бурятии.

В ходе капитального ремонта будет демонтирован старый мост. Затем строители проведут следующие работы: забивка железобетонных свай, укладка железобетонных пролетных плит, обустройство деревянного защитного настила на плитах, завоз грунта, устройство асфальтобетонного покрытия.

На мосту будут обустроены тротуары, барьерные ограждения, пешеходные переходы и водоотводные системы.

Срок выполнения всех работ определен с апреля 2024 г. по февраль 2025 г.

Ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».


Фото: минтранс РБ

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