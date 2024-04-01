В Бурятии жители поселения Сосново-Озерское решили создать территорию трезвости

Прокурор Еравнинского района принял участие в сходах жителей 14 сельских поселений района. В мероприятиях участвовали глава района, депутаты Народного Хурала республики, сотрудники полиции и противопожарной службы.Прокурор района рассказал об ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, предупредил о недопустимости лесных рубок и необходимости соблюдения требований противопожарного законодательства в предстоящий весенне-летний период.Особое внимание уделено профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сельчанам рассказали об основных схемах, используемых телефонными и интернет-мошенниками, способах противодействия им. Жители сел подняли актуальные вопросы, в том числе в сфере здравоохранения, безопасности дорожного движения, обращения с отходами. Представитель надзорного ведомства разъяснил законодательство по поступившим устным обращениям. Кроме того, прокурор района публично объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства о пожарной безопасности в лесах главам 14 поселений.По результатам схода сельского поселения Сосново-Озерское жителями принято решение о создании второй в районе территории трезвости в селе Домна.Напомним, два села в Закаменском районе также стали участниками проекта «Территория трезвости». Так, в селе Утата жители быстро включились в общественные работы. В улусе проживают 529 человек. Они ведут активный образ жизни, для них самый главный показатель – это трезвость населения.