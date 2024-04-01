Улан-Удэ занял второе место среди городов этнокультурного туризма

Столица Бурятии заняла второе место в номинации «Город этнокультурного туризма» всероссийской премии «Туристические города». Эта премия – новый конкурс, учрежденный Геннадием Шаталовым, председателем Правления ФРОС Region PR.

Премия состоит из 22 разных номинаций, присуждается муниципальным образованиям со всей страны по разным направлениям туризма в рамках проекта #РоссияВдохновляетНаПутешествия.

К примеру, есть такие номинации, как город семейного туризма, образовательного, детского, молодежного, этнокультурного, событийного туризма, гастрономического, музейного, креативного и многое другое.

В номинации «Город этнокультурного туризма»:

Гран-при — Агинское, Забайкальский край

1 место — Саранск, Республика Мордовия

2 место — Улан-Удэ, Республика Бурятия

3 место — Касимов, Рязанская область

Конкурс проходил в течение трёх дней, 28−30 марта. В нем приняло участие 64 города из 42 регионов страны.





Фото: Номер один