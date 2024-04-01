В Улан-Удэ квартиры продают за 10 млн. рублей

Повышение процентных ставок на ипотеку по прогнозам экспертам должно было сказаться в пользу уменьшения спроса и, соответственно, понижения цен на квартиры в Бурятии. Однако, судя по объявлениям, пока все осталось на прежнем уровне, а некоторые ценники и вовсе шокируют жителей Улан-Удэ.Так, на «Авито» можно встретить объявления о продаже квартир по 10 млн. рублей. К примеру, такая квартира продается на ул. Конечной. Площадь двухкомнатной квартиры на 4 этаже – 56 кв. м., санузел совмещенный. Жилье продается по цене 9 750 000 рублей.Еще дальше ушли владельцы квартиры в Железнодорожном районе. Они просят за «трешку» площадью 54 кв. м., расположенную на первом этаже, 10 900 000 рублей.В соцсетях горожане возмущаются такими ценами:- Рассчитывают на СВО-шников и на дальневосточных ипотечников. Но даже у них нет таких денег.- Сочувствую улан-удэнцам…Живу в Екатеринбурге, у нас новостройки за 3-4 млн. спокойно можно купить с ремонтом.- Ещё добавить и однушку можно в Москве купить!- За такие бабки можно купить 3 участка и построить 3 благоустроенных дома с баней и гаражом.- Это где такие цены? В Греции? Хотя нет, в Греции дешевле.- Я сам участник СВО и пока мы с Женой снимаем в аренду жильё! А эти твари, наживаются на нас мужиках, кто на СВО.- Купить такую квартиру – значит платить до самой смерти и еще останется детям платить, - пишут в комментариях в паблике «Злой Улан-Удэ 03».