Общество 01.04.2024 в 11:14

В Улан-Удэ квартиры продают за 10 млн. рублей

Горожане возмущены раздутыми ценами на довольно скромное жилье
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ квартиры продают за 10 млн. рублей
Повышение процентных ставок на ипотеку по прогнозам экспертам должно было сказаться в пользу уменьшения спроса и, соответственно, понижения цен на квартиры в Бурятии. Однако, судя по объявлениям, пока все осталось на прежнем уровне, а некоторые ценники и вовсе шокируют жителей Улан-Удэ. 

Так, на «Авито» можно встретить объявления о продаже квартир по 10 млн. рублей. К примеру, такая квартира продается на ул. Конечной. Площадь двухкомнатной квартиры на 4 этаже – 56 кв. м., санузел совмещенный. Жилье продается по цене 9 750 000 рублей. 

Еще дальше ушли владельцы квартиры в Железнодорожном районе. Они просят за «трешку» площадью 54 кв. м., расположенную на первом этаже, 10 900 000 рублей. 

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В соцсетях горожане возмущаются такими ценами: 

- Рассчитывают на СВО-шников и на дальневосточных ипотечников. Но даже у них нет таких денег. 

- Сочувствую улан-удэнцам…Живу в Екатеринбурге, у нас новостройки за 3-4 млн. спокойно можно купить с ремонтом. 

- Ещё добавить и однушку можно в Москве купить! 

- За такие бабки можно купить 3 участка и построить 3 благоустроенных дома с баней и гаражом. 

- Это где такие цены? В Греции? Хотя нет, в Греции дешевле. 

- Я сам участник СВО и пока мы с Женой снимаем в аренду жильё! А эти твари, наживаются на нас мужиках, кто на СВО. 

- Купить такую квартиру – значит платить до самой смерти и еще останется детям платить, - пишут в комментариях в паблике «Злой Улан-Удэ 03». 

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