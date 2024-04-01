Общество 01.04.2024 в 11:23

ТОСы Улан-Удэ шьют маскировочные сети

Всего с начала СВО ТОСы открыли четыре пункта пошива
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ТОСы Улан-Удэ шьют маскировочные сети

В Улан-Удэ наградили победителей и призеров городского конкурса «Лучшая выставка-ярмарка ТОС». На ярмарке ТОСы представили продукцию для гуманитарной помощи участникам СВО. Это маскировочные сети, сумки, шапки и прочие полезные и удобные вещи.

– Мы собрали наших активных ТОСовцев, чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития нашего движения. Пригласили представителей МВД, чтобы они рассказали о схемах мошенничества, мерах безопасности и способах защиты. Наметим планы по дальнейшей помощи нашим бойцам совместно с Бурятским региональным отделением «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Всего с начала СВО ТОСы открыли четыре пункта пошива. Активисты круглосуточно шьют и собирают гуманитарную помощь нашим бойцам, – рассказал начальник Управления по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ Баир Цыбенов.

Только общественники ТОС «Исток» с февраля 2023 г. связали и отправили 150 маскировочных сетей.

– Сначала мы собирали гуманитарную помощь, но после того, как у нас появилось свое помещение, организовали пункт сбора нашим бойцам. Стали вязать маскировочные сети, шить маскировочные халаты. Если раньше мы просто отправляли посылки, то сейчас мы работаем по заказам наших ребят. В зависимости от территории подбираем цвета, – рассказала председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.

Награждение ТОСов прошло в рамках конференции территориальных общественных самоуправлений г. Улан-Удэ.


Фото: Администрация Улан-Удэ

 

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