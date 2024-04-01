Общество 01.04.2024 в 12:10

В феврале объемы ипотечного кредитования выросли на 28%, а количество выдач на 31%

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности граждан
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Текст: Ольга Лазарева
В феврале объемы ипотечного кредитования выросли на 28%, а количество выдач на 31%
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан. Количество новых ипотечных кредитов за месяц выросло на 31%, а объемы – на 28%. В феврале этого года было выдано 109,13 тыс. ипотечных кредитов на 424,58 млрд руб., в январе – 83,46 тыс. кредитов на 332,19 млрд руб. Средний чек по новым ипотечным кредитам снизился на 2% и составил в феврале 3,89 млн руб. против 3,98 млн руб. месяцем ранее. В годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились на 28%, а количество выдач – на 30%. В феврале 2023 года было выдано 156,16 тыс. кредитов на 591,68 млрд руб. Средний чек ипотеки вырос за год на 3%: с 3,79 млн руб. 

В пятерку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования вошли: Москва – 7,51 тыс. кредитов на 52,84 млрд руб., Московская обл. – 6,33 тыс. кредитов на 34,51 млрд руб., Санкт-Петербург – 4,43 тыс. кредитов на 23,70 млрд руб., Краснодарский край – 3,55 тыс. кредитов на 15,02 млрд руб. и Татарстан – 3,65 тыс. кредитов на 14,81 млрд руб.

Во всех регионах из числа ТОП-30 в феврале 2024 г. наблюдается рост количества и объемов ипотечного кредитования. Наибольший прирост зафиксирован в Челябинской области, где объемы выросли на 59%, а количество выдач – на 54%. Исключение составила Якутия, в которой объемы выдач ипотек снизились на 5%, а количество – на 6%. Средний размер ипотечных кредитов в регионах вел себя по-разному. На прежнем уровне он остался в Саратовской обл., Якутии, Алтайском крае, Удмуртии, Самарской и Московской областях. Наибольший прирост зафиксирован в республике Тыва: +6%, а наибольшее снижение – в Пермском крае и Кемеровской обл.: -6%. 

В Москве средний размер ипотеки превысил отметку в 7 млн руб., в Московской области он составил 5,45 млн руб., в Санкт-Петербурге – 5,34 млн руб. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования отмечается в Тюменской области – 292 мес., Краснодарском крае – 288 мес. и Ростовской области – 279 мес. Жителям столицы выдавали ипотеку в среднем на 270 месяцев.


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