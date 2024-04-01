Общество 01.04.2024 в 12:17

В Бурятии значительно снизилась безработица

Уровень регистрируемой безработицы составляет всего 0,4 процента
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии значительно снизилась безработица
Работодатели республики не могут найти себе работников. Бурятия, как и вся Россия, погрузилась в пучину кадрового кризиса. Для того, чтобы помочь предприятиям и организациям заполнить вакансии, в Бурятии 12 апреля проведут региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». А федеральный этап пройдет 28 июня.

Работодателей и соискателей работы ждут в КСК на пр. Строителей, 72, в Улан-Удэ с 10 до 14 часов. Работодателей будет около 60. Это представители малого и среднего бизнеса, а также такие предприятия, как УУАЗ, Улан-Удэстальмост, Бурятхлебпром, Бурятмяспром, МУП «Городские марщруты», МУП «Водоканал», МУП «Управление трамвая», Наран и др. Также будут представлены учебные заведения - можно будет узнать о направлениях профподготовки, переподготовки. Желающие узнают, как организовать свой бизнес, а школьники - о перспективных специальностях.

«На сегодня самый большой дефицит кадров зафиксирован в сфере промышленного производства. Также большой дефицит кадров испытывает бюджетная сфера, прежде всего, сфера образования, здравоохранения - здесь дефицит кадров в районе 15 процентов», - сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.

Ощутимый дефицит рабочих кадров особенно тревожит на фоне бурно развивающегося строительства в Бурятии. В этой отрасли требуются каменщики, инженеры, бетонщики, сварщики и т. д. В республике также ищут работников для минобороны и министерства внутренних дел.

Интересно, что работодатели из других регионов страны в ходе этого мероприятия представлены не будут. Как говорят в республиканском агентстве, перед ними стоит задача помочь решить кадровые вопросы прежде всего работодателям Бурятии.

Уровень регистрируемой безработицы в республике сегодня равен 0,4 процента. В аналогичном периоде прошлого года показатель был 0,6 процента. Положение явно обостряется. В банке вакансий органов службы занятости содержится около 12 тыс. вакансий.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+

Фото: «Номер один»
Теги
работа

Все новости

Бурятские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе
01.04.2024 в 12:50
В Улан-Удэ голосование по объектам благоустройства-2025 идет с большими ошибками
01.04.2024 в 12:35
В столице Бурятии хотят модернизировать еще семь территорий
01.04.2024 в 12:30
В Бурятии значительно снизилась безработица
01.04.2024 в 12:17
В феврале объемы ипотечного кредитования выросли на 28%, а количество выдач на 31%
01.04.2024 в 12:10
Спортсмены Бурятии привезли шесть медалей с первенства России по армейскому рукопашному бою
01.04.2024 в 12:08
Поездка за сигаретами обошлась жительнице Бурятии слишком дорого
01.04.2024 в 12:01
В Улан-Удэ студент колледжа украл в магазине зарядное устройство
01.04.2024 в 11:51
Бывший спикер Хурала Бурятии оказался в СИЗО
01.04.2024 в 11:50
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер класс по икебане
01.04.2024 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
Бурятские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе
Штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив территорию занятого опорного пункта
01.04.2024 в 12:50
В Улан-Удэ голосование по объектам благоустройства-2025 идет с большими ошибками
Поэтому многие голоса пропадают
01.04.2024 в 12:35
В столице Бурятии хотят модернизировать еще семь территорий
Это участки возле Восточных ворот, район Батарейки, Сосновый бор, улица Приречная и другие
01.04.2024 в 12:30
В феврале объемы ипотечного кредитования выросли на 28%, а количество выдач на 31%
Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности граждан
01.04.2024 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru