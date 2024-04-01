В Бурятии значительно снизилась безработица

Работодатели республики не могут найти себе работников. Бурятия, как и вся Россия, погрузилась в пучину кадрового кризиса. Для того, чтобы помочь предприятиям и организациям заполнить вакансии, в Бурятии 12 апреля проведут региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». А федеральный этап пройдет 28 июня.Работодателей и соискателей работы ждут в КСК на пр. Строителей, 72, в Улан-Удэ с 10 до 14 часов. Работодателей будет около 60. Это представители малого и среднего бизнеса, а также такие предприятия, как УУАЗ, Улан-Удэстальмост, Бурятхлебпром, Бурятмяспром, МУП «Городские марщруты», МУП «Водоканал», МУП «Управление трамвая», Наран и др. Также будут представлены учебные заведения - можно будет узнать о направлениях профподготовки, переподготовки. Желающие узнают, как организовать свой бизнес, а школьники - о перспективных специальностях.«На сегодня самый большой дефицит кадров зафиксирован в сфере промышленного производства. Также большой дефицит кадров испытывает бюджетная сфера, прежде всего, сфера образования, здравоохранения - здесь дефицит кадров в районе 15 процентов», - сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.Ощутимый дефицит рабочих кадров особенно тревожит на фоне бурно развивающегося строительства в Бурятии. В этой отрасли требуются каменщики, инженеры, бетонщики, сварщики и т. д. В республике также ищут работников для минобороны и министерства внутренних дел.Интересно, что работодатели из других регионов страны в ходе этого мероприятия представлены не будут. Как говорят в республиканском агентстве, перед ними стоит задача помочь решить кадровые вопросы прежде всего работодателям Бурятии.Уровень регистрируемой безработицы в республике сегодня равен 0,4 процента. В аналогичном периоде прошлого года показатель был 0,6 процента. Положение явно обостряется. В банке вакансий органов службы занятости содержится около 12 тыс. вакансий.Возрастное ограничение мероприятия: 0+Фото: «Номер один»