Общество 01.04.2024 в 12:30

В столице Бурятии хотят модернизировать еще семь территорий

Это участки возле Восточных ворот, район Батарейки, Сосновый бор, улица Приречная и другие
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Текст: Служба информации "Номер один"
В столице Бурятии хотят модернизировать еще семь территорий

К 2040 году облик Улан-Удэ кардинально изменится. В столице Бурятии хотят модернизировать ещё несколько территорий.

Первая территория, которую планируют включить в проект КРТ, находится в районе так называемых «Восточных ворот» и состоит из трёх отдельных участков жилой застройки. Две площадки расположены между улицей Трубачеева и набережной реки Уда. Третий участок находится вдоль четной стороны улицы Бабушкина, от улицы Терешковой до бульвара Карла Маркса.

Еще одна площадка, выбранная для комплексного развития, находится рядом с рекой Уда и называется «Приречная». Она также разделена на два участка, расположенных вдоль улицы Трубачеева, начиная от дома №14 и заканчивая строящимся мостом через реку Уда.

Кроме этого, запланировано обновить инфраструктуру в районе «Батарейки», в границах улиц Дальненагорная, Маршака, а также вдоль берега реки.

Под реализацию новой программы хотят включить и застройку вдоль улицы Ключевская, от улицы Приречная до Проспекта Автомобилистов. Эта территория получила название «Белый лебедь».

Также новую застройку планируют и в микрорайоне Сосновый. Территорию под КРТ определили в границах улиц Жердева, Тобольская и Братская.

По мнению специалистов управления комплексного развития территорий, обновления требует и площадка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Терешковой и Ткацкой. Еще одну территорию для развития предлагают в районе авиационного завода, в пределах улиц Столичная, Краснодонская, Хоринская и Гастелло.

- В настоящее время нашими специалистами ведется подготовительная работа: проводится инвентаризация этих площадок, определение их точных границ и выявление неэффективных территорий. Наши планы в ближайшее время будут представлены на рассмотрение администрации города и правительству республики, после чего будут определены источники финансирования. Отмечу, что все эти территории обладают большим градостроительным потенциалом. В случае если все площадки будут освоены, то планируется построить около 2 миллионов квадратных метров жилья», — отметил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

На сегодняшний день все эти площадки занимают в основном устаревшие постройки или аварийные дома. К 2040 году в Улан-Удэ планируется возвести новые жилые районы с развитой социальной инфраструктурой.

 

Фото: Управление комплексного развития территорий РБ

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