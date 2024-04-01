В Улан-Удэ голосование по объектам благоустройства-2025 идет с большими ошибками

Мэрия Улан-Удэ призывает жителей города активнее и внимательнее голосовать по объектам благоустройства будущего года. На сегодня проголосовало 10 тысяч человек. Напомним, что голосование стартовало 15 марта, а завершится 30 апреля.Как известно, на голосование выставлены два конкурирующих объекта - Арбат в центре города и Александровский сад. Кроме выбора объекта голосующим следует выбрать вариант понравившегося дизайн-проекта.Согласно промежуточным итогам, в пользу Арбата засчитано 4452 голосов, а в пользу Александровского сайта 1783. Как видим, в сумме 10 тыс. голосов не набирается. Это происходит из-за того, что граждане, выбрав объект, забывают одновременно выбрать дизайн-проект, который они хотели бы воплотить. Поэтому немало голосов пропало.Проголосовать можно посредством Госуслуг или с помощью волонтеров, которых можно узнать по специальной экипировке. Они попросят вас сообщить им несколько цифр из смс, которое поступит вам на телефон в рамках голосования. Это надо для подтверждения вашего волеизъявления. В мэрии Улан-Удэ заверяют, что сообщить цифры волонтеру - это безопасно.Минимально допустимый возраст голосующих должен быть 14 лет. Смысл голосования состоит в следующем - чем больше жителей Улан-Удэ проголосуют, тем больше средств из бюджета будет выделено на воплощение проектов благоустройства.Фото: «Номер один»