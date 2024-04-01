Общество 01.04.2024 в 12:35

В Улан-Удэ голосование по объектам благоустройства-2025 идет с большими ошибками

Поэтому многие голоса пропадают
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ голосование по объектам благоустройства-2025 идет с большими ошибками
Мэрия Улан-Удэ призывает жителей города активнее и внимательнее голосовать по объектам благоустройства будущего года. На сегодня проголосовало 10 тысяч человек. Напомним, что голосование стартовало 15 марта, а завершится 30 апреля.

Как известно, на голосование выставлены два конкурирующих объекта - Арбат в центре города и Александровский сад. Кроме выбора объекта голосующим следует выбрать вариант понравившегося дизайн-проекта.

Согласно промежуточным итогам, в пользу Арбата засчитано 4452 голосов, а в пользу Александровского сайта 1783. Как видим, в сумме 10 тыс. голосов не набирается. Это происходит из-за того, что граждане, выбрав объект, забывают одновременно выбрать дизайн-проект, который они хотели бы воплотить. Поэтому немало голосов пропало.

Проголосовать можно посредством Госуслуг или с помощью волонтеров, которых можно узнать по специальной экипировке. Они попросят вас сообщить им несколько цифр из смс, которое поступит вам на телефон в рамках голосования. Это надо для подтверждения вашего волеизъявления. В мэрии Улан-Удэ заверяют, что сообщить цифры волонтеру - это безопасно.

Минимально допустимый возраст голосующих должен быть 14 лет. Смысл голосования состоит в следующем - чем больше жителей Улан-Удэ проголосуют, тем больше средств из бюджета будет выделено на воплощение проектов благоустройства.

Фото: «Номер один»
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