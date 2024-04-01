Бурятские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе

Бурятские десантники уничтожили пехоту ВСУ к западу от села Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России."Противотанковые и десантно-штурмовые подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают выполнять боевые задачи по освобождению территории ДНР на артемовском направлении", - сообщили в МО РФ.Десантники, поддерживая активные боевые действия штурмовых групп к западу от населенного пункта Красное, применяют станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Копье"."Обнаружив опорный пункт ВСУ с окопавшейся в нем пехотой, разведчики передали их координаты. Незамедлительно было принято решение об уничтожении выявленной цели. Расчет станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) "Копье" с максимального расстояния нанес огневое поражение противнику, уничтожив укрытие и личный состав военнослужащих ВСУ, а штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив территорию занятого опорного пункта", - добавили в МО РФ.Как сообщает Минобороны РФ, сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области.