Общество 01.04.2024 в 13:02
Жителей Бурятии ждет переменчивая погода
Днем будет преобладать плюсовая температура, на юге республики - до +14 градусов
Текст: Андрей Константинов
Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней жителей республики ждет частая смена погоды.
2, 5 и 6 апреля при смещении фронтальных разделов ожидается неустойчивая ветреная с осадками различной интенсивности погода. В остальное время в поле повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков.
Ветер будет переменный – от слабого до умеренного.
Преобладающая температура ночью составит -4,-9, местами -14,-19, в ясные ночи по северу до -20 градусов и ниже.
Днем ожидается +3,+8, по южной половине до +14, по северу местами отрицательные температуры.
Фото: «Номер один»
2, 5 и 6 апреля при смещении фронтальных разделов ожидается неустойчивая ветреная с осадками различной интенсивности погода. В остальное время в поле повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков.
Ветер будет переменный – от слабого до умеренного.
Преобладающая температура ночью составит -4,-9, местами -14,-19, в ясные ночи по северу до -20 градусов и ниже.
Днем ожидается +3,+8, по южной половине до +14, по северу местами отрицательные температуры.
Фото: «Номер один»
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