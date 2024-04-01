Жителей Бурятии ждет переменчивая погода

Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней жителей республики ждет частая смена погоды.2, 5 и 6 апреля при смещении фронтальных разделов ожидается неустойчивая ветреная с осадками различной интенсивности погода. В остальное время в поле повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков.Ветер будет переменный – от слабого до умеренного.Преобладающая температура ночью составит -4,-9, местами -14,-19, в ясные ночи по северу до -20 градусов и ниже.Днем ожидается +3,+8, по южной половине до +14, по северу местами отрицательные температуры.Фото: «Номер один»