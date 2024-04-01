Общество 01.04.2024 в 13:35

Еще в одном улан-удэнском кафе гостей встречают тараканы

Сотрудники заведения на замечание посетителя никак не отреагировали
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Еще в одном улан-удэнском кафе гостей встречают тараканы
В соцсетях Бурятии появилась очередная жалоба на антисанитарные условия в одном из местных кафе. 

«В кафе на мелькомбинате бегает огромный таракан! Сказал девушке, которая там работает, ей хоть бы хны! Звонил в Роспотребнадзор, они говорят надо обращаться устно и они устно им скажут замечание и всё. А разве не должны приехать проверить данное заведение?», - спрашивает автор поста в паблике Аноним 03, прикрепив фотодоказательство. 

aNkHStTz9xY.jpg

В комментариях люди увиденному не удивились: 

- Кафе, кстати, нормальное. Порции большие, готовят вкусно, но как увидел там рыжих и усатых больше туда не захожу.

- Нужно не звонить, а писать обращение. Проследить, чтобы было зарегистрировано.

- На кухне ночью, наверное, тьма их. 

- Это какая-то «рыгаловка», там даже скатерть вся в морщинках от старости. 

- Девки на ночь уши не затыкают ничем, вот их тараканы и разбегаются. 

- Видно же, что ручной! Это местный питомец, он вышел вас поприветствовать, а вы сразу в истерику, - шутят пользователи. 

Напомним, похожие сообщения появляются в СМИ и соцсетях нередко. Так, горожане присылали нам в редакцию видео из одного из кафе, на котором видно, как по столам бегают тараканы.

Фото: Аноним 03. 
Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ начался ремонт откосов на Элеваторе
01.04.2024 в 17:13
Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета
01.04.2024 в 16:51
Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер
01.04.2024 в 16:49
К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево
01.04.2024 в 16:31
Хуралай һунгамал СВО руу автоунаа дамжуулба
01.04.2024 в 16:25
Улан-удэнская школа №49 вошла в топ-100 лучших школ России
01.04.2024 в 16:20
В апреле внесены изменения при сдаче экзаменов на водительские права
01.04.2024 в 16:06
Гуттаперчевые девочки из Бурятии заняли два первых места на престижном фестивале
01.04.2024 в 16:02
На железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ прошла акция «Осторожно - мошенник!»
01.04.2024 в 15:53
В Улан-Удэ начался месяц чистоты
01.04.2024 в 15:45
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ начался ремонт откосов на Элеваторе
Старую плитку там заменят на газонную решетку
01.04.2024 в 17:13
Жители Бурятии могут помочь хуваракам Буддийского университета
Университет ведет сбор денег на питание студентов
01.04.2024 в 16:51
Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер
Открытые люки и сухостой могут быть опасны для местных жителей
01.04.2024 в 16:49
К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево
Подрядчик уже выполнил 15% от общего объема
01.04.2024 в 16:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru