Общество 01.04.2024 в 13:35
Еще в одном улан-удэнском кафе гостей встречают тараканы
Сотрудники заведения на замечание посетителя никак не отреагировали
Текст: Ольга Лазарева
В соцсетях Бурятии появилась очередная жалоба на антисанитарные условия в одном из местных кафе.
«В кафе на мелькомбинате бегает огромный таракан! Сказал девушке, которая там работает, ей хоть бы хны! Звонил в Роспотребнадзор, они говорят надо обращаться устно и они устно им скажут замечание и всё. А разве не должны приехать проверить данное заведение?», - спрашивает автор поста в паблике Аноним 03, прикрепив фотодоказательство.
В комментариях люди увиденному не удивились:
- Кафе, кстати, нормальное. Порции большие, готовят вкусно, но как увидел там рыжих и усатых больше туда не захожу.
- Нужно не звонить, а писать обращение. Проследить, чтобы было зарегистрировано.
- На кухне ночью, наверное, тьма их.
- Это какая-то «рыгаловка», там даже скатерть вся в морщинках от старости.
- Девки на ночь уши не затыкают ничем, вот их тараканы и разбегаются.
- Видно же, что ручной! Это местный питомец, он вышел вас поприветствовать, а вы сразу в истерику, - шутят пользователи.
Напомним, похожие сообщения появляются в СМИ и соцсетях нередко. Так, горожане присылали нам в редакцию видео из одного из кафе, на котором видно, как по столам бегают тараканы.
Фото: Аноним 03.
«В кафе на мелькомбинате бегает огромный таракан! Сказал девушке, которая там работает, ей хоть бы хны! Звонил в Роспотребнадзор, они говорят надо обращаться устно и они устно им скажут замечание и всё. А разве не должны приехать проверить данное заведение?», - спрашивает автор поста в паблике Аноним 03, прикрепив фотодоказательство.
В комментариях люди увиденному не удивились:
- Кафе, кстати, нормальное. Порции большие, готовят вкусно, но как увидел там рыжих и усатых больше туда не захожу.
- Нужно не звонить, а писать обращение. Проследить, чтобы было зарегистрировано.
- На кухне ночью, наверное, тьма их.
- Это какая-то «рыгаловка», там даже скатерть вся в морщинках от старости.
- Девки на ночь уши не затыкают ничем, вот их тараканы и разбегаются.
- Видно же, что ручной! Это местный питомец, он вышел вас поприветствовать, а вы сразу в истерику, - шутят пользователи.
Напомним, похожие сообщения появляются в СМИ и соцсетях нередко. Так, горожане присылали нам в редакцию видео из одного из кафе, на котором видно, как по столам бегают тараканы.
Фото: Аноним 03.
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