Общество 01.04.2024 в 13:34
Участникам СВО и их семьям предоставят бесплатную юридическую помощь
С 1 по 5 апреля в фонде «Защитники Отечества» пройдут консультации специалистов
Участники и ветераны СВО, а также их семьи смогут получить бесплатную юридическую помощь.
С 1 по 5 апреля в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии пройдут консультации специалистов госорганизаций – прокуратура, минсоцзащиты, управление минюста РФ по РБ, госинспекция. Также прием будет вести адвокат.
Часы приема: с 09.00 до 13.00. Справки по тел.: + 7 (3012) 37-99-95
Адрес фонда: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а
Фото: ru.freepik.com