Участникам СВО и их семьям предоставят бесплатную юридическую помощь

Участники и ветераны СВО, а также их семьи смогут получить бесплатную юридическую помощь.

С 1 по 5 апреля в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии пройдут консультации специалистов госорганизаций – прокуратура, минсоцзащиты, управление минюста РФ по РБ, госинспекция. Также прием будет вести адвокат.





Часы приема: с 09.00 до 13.00. Справки по тел.: + 7 (3012) 37-99-95

Адрес фонда: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а





Фото: ru.freepik.com



