Сотрудники ветеринарной службы из Бурятии взяли шефство над ранеными

В течение двух недель бурятским солдатам помогали сотрудники из ветеринарной службы Бурятии. Свою вахту помощи несли Татьяна Васильева из Баргузинского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» и Оксана Анисимова из БУ ветеринарии «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных».Чуткие и добрые женщины помогали и поддерживали бойцов СВО в госпиталях. Они привезли для защитников мясо, фарш, необходимые вещи, а ещё покупали для парней дорогостоящие лекарства и готовили вкуснейшие блюда домашней кухни. Также они закупили для наших волонтёров в Санкт-Петербурге термосумки, с помощью которых будут доставлять бойцам горячее питание.- Мы от всей души благодарим руководителя упуправления ветеринарии Бурятии Дармаева Амгалана Дымчиковича, все ветеринарное сообщество за постоянную помощь и неоценимую поддержку бойцам СВО. Отдельная благодарность помощницам - Татьяне Васильевой и Оксане Анисимовой за неравнодушие и проявленную заботу о защитниках! – отметили в Полпредстве Бурятии в Москве.Фото: Полпредство Бурятии в Москве