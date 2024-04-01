Общество 01.04.2024 в 15:21

На Байкале туристы все чаще встречают нерп

Часто можно  встретить детеныша нерпы -белька
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Байкале туристы все чаще встречают нерп

Туристы на Байкале могут встретить настоящую нерпу. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр туризма РБ Алдар Доржиев и приложил снятого на видео белька-детеныша нерпы.

- Во время экскурсий на Байкале участились встречи туристов с нерпами. Рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы не провалиться под лед. Работайте с опытными гидами, - комментирует министр.

На Байкале бельками называют детёнышей нерпы, которые рождаются в густом белом мехе. Эта защитная окраска позволяет им оставаться незаметными на снегу. Через полторы-две недели жизни начинается линька, после которой шубка станет серебристо-серого оттенка.

Бельки рождаются в период с февраля до начала апреля. Длина тела новорождённого - от 50 до 70 см, а вес - от 2,5 до 4 кг. Первое время они не покидают логовища – дома, подготовленного мамой. Он сооружается под мощным слоем снега с отнырками для связи с водой.

Через 20-30 дней нерпята с любопытством приступают к исследованию своего жилища и проделывают в нём несколько коридоров. Особо резвые бельки выбираются наружу.

Нерпы кормят молоком детёнышей до 2,5 месяцев.

Как говорят специалисты, встретить белька - большая редкость. Но если встреча случится, нельзя подходить близко к зверю и тем более трогать его. Нерпёнок испугается, он может испытать сильное беспокойство вплоть до стресса. «Чужой» запах может отпугнуть его маму и она не сможет заботиться о нём. Это равнозначно смерти малыша. Лучший выход – удалиться и позволить маме-нерпе самой позаботиться о своём малыше.


Фото: скриншот видео

 

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