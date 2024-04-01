На железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ прошла акция «Осторожно - мошенник!»

В столице Бурятии сотрудники транспортной полиции провели акцию по профилактике мошенничеств. Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности пассажиров. Особое внимание уделили пенсионерам.Участники акции на привокзальной площади и в вокзальном комплексе станции Улан-Удэ раздали профилактические памятки «Осторожно, мошенники!», разработанную Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте, рассказали об основных мошеннических схемах и о том, как следует действовать, чтобы не стать жертвами злоумышленников.Сотрудники полиции напоминали гражданам, что любое сообщение или телефонный звонок, предполагающий дистанционный перевод денежных средств, должны настораживать.Необходимо использовать сложные пароли для безопасности личных аккаунтов, устанавливать специальные программы и фильтры для защиты гаджетов.